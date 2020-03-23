قيادي بقوى الحرية: تنظيمات سرية تسعى لتفكيك لجنة “إزالة التمكين”

كشف عضو اللجنة المركزية بـ(الحرية والتغيير) كمال بولاد عن وجود تنظيمات سرية وعناصر تتبع للنظام السابق تعمل على إعاقة عمل لجنة ازالة التمكين وتسعى لتفكيكها، وقال إن تلك الجهات قامت بتهريب الأموال وإخفاء المستندات، واعتبر تهريب الأموال وإخفاء المستندات يعيق عمل لجنة التفكيك.

ونفى بولاد في تصريح لـ(السوداني) وجود سخط على اداء الحكومة، مؤكدا أن الامر لا يتعدى حدود النقد الموضوعي للأداء، وشدد على وجود اجماع على الحكومة.

وقال بولاد إن التعيين في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية يتم عبر الآلية المشتركة بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء، مؤكداً أن الآلية تعتبر قناة رسمية يتم فيها التشاور في كثير من القضايا المختلفة.

و عزا بولاد تصريح الدقير لعدم علمه بالجهات التي تقوم بالتعيين في الخدمة المدنية إلى التأخير في التنوير المشترك ما بين المجلس المركزي والكتل المختلفة باعتبار أن الدقير ليس عضوا في المجلس المركزي بل هو رئيس لحزب المؤتمر السوداني بكتلة نداء السودان.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني

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