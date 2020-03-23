وزيرة الخارجية تبعث برسالة تضامن ومواساة إلى نظيرها الإيطالي

وجهت وزيرة الخارجية، السيدة أسماء محمد عبد الله، رسالة تضامن ومواساة إلى نظيرها الإيطالي السيد لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وعبرت الوزيرة باسم حكومة وشعب السودان، عن كامل التضامن مع حكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديقة وهو يخوض معركته الشرسة أمام وباء فيروس كورونا، الذي أصبح تحدياً حقيقياً أمام الإنسانية جمعاء واختباراً حقيقياً لقدرتها على الصمود والتعاون والتلاحم والوحدة وعن ثقتها الأكيدة أن الأمة الإيطالية العظيمة وما عرفت به من عزم أكيد وصبر ومثابرة، وإسهام جلي ومقدر في الرقي والحضارة الإنسانية، قادرة على التغلب على هذا الأمر الطارئ في المستقبل القريب.

ونقلت الوزيرة عبر رصيفها الإيطالي، باسم حكومة وشعب السودان، التعازي الصادقة لأسر وأحباء الضحايا والأمنيات للمرضى بالشفاء العاجل والناجع.

يشار إلى أن العلاقات الثنائية السودانية الإيطالية شهدت تقدماً مطرداً، حيث وقفت الحكومة الإيطالية بقوة إلى جانب الشعب السوداني وثورته من خلال كلمات التضامن القوية والمعبرة التي تضمنها خطاب معالي السيد جوسيبي كونتي، رئيس الوزراء الايطالي، أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة المفعمة بالأمل والفخار والتقدير للشعب السوداني وقيم الثورة السلمية في الحرية والسلام والعدالة التي قدمتها السيدة إيمانويلا ديل ري، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الحدث الجانبي الخاص بالسودان، على هامش أعمال الدورة والزيارة المهمة التي قامت بها معاليها مؤخراً إلى السودان والتقت خلالها رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية والصحة والمالية والتخطيط الاقتصادي. كما قامت بافتتاح عدد من مشروعات تنمية المجتمع التي تمولها وكالة التعاون التنموي الإيطالية.

سونا

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