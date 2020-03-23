السفارة السودانية بالقاهرة: أزمة العالقين بالسباعية في طريقها للحل

أكدت السفارة السودانية بالقاهرة أن أزمة السودانيين العالقين بمنطقة السباعية مدخل أسوان في طريقها للحل.

وقالت السفارة في بيان لها إن اللجنة العليا المشكلة في السودان لمكافحة فيروس كورونا وجهت بإجراء اللازم تجاه متابعة قضايا العالقين وتذليل الصعوبات التي تواجههم بتسكين من لا مأوى له والعمل على إعاشتهم وتسهيل إجراءات المرضى منهم ، وقد وفرت اللجنة ميزانية من السودان وتم إرسالها للسفارة في القاهرة والقنصلية العامة في أسوان لهذا الغرض .

كما أكدت السفارة أن وقوف أبناء الجالية مع السفارة ومبادراتهم لحل هذه الأزمة محل تقدير وإشادة من الجميع حيث تبارى رجال الأعمال في توفير الشقق وإعاشة العالقين وحضر الكثير من السودانيين إلى السفارة مقدمين التبرعات السخية لحل هذه الأزمة.

إلى ذلك قال خالد الشيخ القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة لوكالة السودان للأنباء إن السفارة تواصل عملها في غرفة العمليات لاستقبال العائدين من العالقين وإجراء اللازم تجاههم في تعاون تام وتنسيق بين الجهد الرسمي والشعبي .

وأضاف في هذا الصدد أن السفارة استقبلت أمس مجموعة من العالقين الذين وصلوا للقاهرة عبر بص كما وصل اليوم بص آخر يحمل مجموعة أخرى حيث تم اجراء اللازم تجاهم بتسكين من لا سكن لهم وتوفير العلاج للمرضى منهم كذلك توفير احتياجات نقدية للبعض .

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