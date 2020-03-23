جهات مجهولة تنشط في شراء العملات الأجنبية والدولار يصل “130” جنيهاً في الأسواق الموازية

تصاعدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في تداولات يوم “الإثنين” بصورة غير مسبوقة.

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية وجود هجمة كبيرة على شراء الدولار أدت إلى ارتفاع أسعار الشراء.

وكشف عدد من المتعاملين مع الأسواق الموازية ل (باج نيوز) عن تجاوز سعر شراء الدولار مساء الإثنين حاجز “١٣٠” جنيهاً.

وأكدوا وجود طلب عالي على شراء العملات في تداولات الأسواق الموازية للعملات وسط محدودية العرض.

وأوضحوا أن سعر بيع الدرهم الإماراتي بلغ ٣٥.٥٠ جنيهاً

ونوهوا إلى وجود جهات مجهولة دخلت سوق العملات لشراء كميات كبيرة منه.

الخرطوم :باج نيوز

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