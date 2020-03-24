وصول طائرة مساعدات اثيوبية للسودان مقدمة من رجل الأعمال الصيني جاك ما لمجابهة كورونا

وصلت مطار الخرطوم مساء الإثنين طائرة شحن اثيوبية محملة بمواد طبية، هدية من رجل الأعمال الصينى جاك ما ، لمساعدة السودان فى مجابهة جائحة كورونا.

وكان فى استقبالها بمطار الخرطوم السيد وزير الصحة الاتحادى الدكتور اكرم على التوم وسعادة سفير جمهورية اثيوبيا بالخرطوم.

وواضح وزير الصحة فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم أن الطائرة تعتبر الأولى من حزمة المساعدات الطبية المقدمة من رجل الأعمال الصينى جاك ما لعدد من الدول الإفريقية، لمساعدتها فى مكافحة فايروس كورونا ، مشيرا إلى انها محملة باقنعة واقية وفحوصات تقدر بحوالى ٢٠ الف فحص والبسه واقية، مضيفا ان هذه المساعدات تمثل المتطلبات التى يحتاجه السودان.

وأضاف وزير الصحة أن هذه الشحنة ستدخل مخازن وزارة الصحة الليلة ،وسيتم توزيعها ابتداءا من يوم غد حيث تسلم شحنة الفحوصات إلى المعمل الصحى القومى (استاك) وكل الأقنعة والالبسة الواقية سيتم توزيعها ابتداءا من يوم غد على المرافق الحكومية فى كل الولايات ابتداء بولاية الخرطوم بالاضافة الى ستة معابر حددتها اللجنة الفنية فى وزارة الصحة وسيتم توزيع هذه الكميات وتسليمها إلى مديري الصحة فى الولايات.

وقدم وزير الصحة الدكتور اكرم على التوم شكر حكومة السودان لرجل الأعمال الصينى السيد جاك ما و رئيس الوزراء الاثيوبى الدكتور ابى احمد الذى وجه بتوفير الناقل لهذه المساعدات.

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