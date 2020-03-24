وزير الدفاع: نسعى للوصول لجيش قومي موحد بعيداً عن الانتماءات السياسية

تعهد وزير الدفاع الفريق اول ركن جمال الدين عمر بالسعي لإستكمال المفاوضات رغم الظروف الصحية التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا وأكد انهم التزموا بتقليص الوفود المتفاوضة تنفيذاً لموجهات وإرشادات حكومة جنوب السودان ممثلة في وزارة الصحة التي منعت التجمعات تحسباً لدخول المرض، ووصف عمر ملف الترتيبات الأمنية بالمهم وقال في تصريحات صحفية أمس لابد أن نجري ترتيبات أمنية محكمة تخاطب المشكلة من جذورها وتعالجها، وأكد عمر سعيهم للوصول لجيش قومي موحد بعيداً عن الانتماءات السياسية وأضاف: نعمل على ان يكون الجيش الذي يقود البلاد في المرحلة المقبلة يمثل كل السودان ويحمي حدوده ويشكل درعاً آمناً للبلاد.

وأكد التزامهم بالانتهاء من ملف الترتيبات الأمنية بينهم والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار في الموعد المحدد له وتوقع ان يكون ملف الترتيبات الأمنية مع الجيش الشعبي نموذجاً لبقية حركات الكفاح المسلح وللحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور مستقبلاً وقطع بأن الطرفين تعهدا بالعمل بذات الروح والعزيمة التي انجزوا بها الملفات الأخرى حرصاً على تحقيق السلام الشامل في البلاد.

الخرطوم/ جوبا: حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :



