والي البحر الأحمر يصدر قراراً بحظر كافة التجمعات الدينية والمواكب

أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي، قراراً بحظر كافة أشكال التجمعات الدينية والمواكب بالولاية، في إطار تدابير الولاية لمواجهة فيروس “كورونا”.

ووجه الوالي أمس، بحظر التصاديق الخاصة بصالات الأفراح واستعمال وتداول الشيشة في الأماكن العامة بالولاية، فضلاً عن حظر كافة المناسبات والفعاليات الرياضية بالولاية.

وكان بعض القادمين من خارج السودان تضجروا من المواقع المحددة للعزل الصحي وغادروها احتجاجاً على افتقار المحاجر لابسط المقومات.

وأوضح تاور أن اللجنة تلقت معلومات حول تسجيل حالات إصابة في بعض دول الجوار الإقليمي، مبدياً قلق اللجنة حيال هذا التطور.

وأبان أن التقرير الذي قدمته وزارة الصحة، أوصى برفع درجة الاستعداد بالبلاد تجنباً للأسوأ حتى لا تحدث مفاجآت يمكن ان تربك خطط اللجنة.

ونوَّه إلى أن اللجنة جددت مطالبتها للمواطنين بالالتزام بالموجهات الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بالتعامل مع الجائحة بما في ذلك الالتزام بتجنب التجمعات والتجمهر وإجراءات النظافة والتعقيم، فضلاً عن عدم التساهل مع العمالة الأجنبية في المنازل ومواقع العمل.

وأكد أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى تنوير حول الأوضاع بالولايات الحدودية لدول الجوار، وشددت على ضرورة توفير احتياجاتها من الكوادر الطبية ومعدات الكشف الطبي والمواد العلاجية والوقائية اللازمة.

صحيفة الجريدة

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