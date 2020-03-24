مجلس الوزراء يطمئن على موقف القمح والمشتقات البترولية

تداول مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء حول الوضع الاقتصادي في البلاد حيث استمع الي تقرير من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي حول جهود وزارة المالية في رصد الموارد المالية لتوفير السلع الاستراتيجية .

وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية إن وزير المالية اشار إلى انه تم التعاقد على شراء كميات كافية من الجازولين والبنزين وذلك لتأمين إحتياجات البلاد من المشتقات البترولية حتى نهاية شهر يونيو القادم مؤكدا ان الدولة ستسعي لتوفير الاحتياجات لما بعد يونيو.

وقال فيصل أن التقرير اشار إلى أن الموقف مطمئن بشأن القمح حيث تم التعاقد مع مطاحن سيقا لتوفير ٤٥ ألف طن كما تم التعاقد مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير ٢٠٠ الف طن وقال انه من المتوقع ان يصل الإنتاج المحلي من القمح الي حوالي مليون طن وهذا يعني انه لن تكون هناك مشكلة في إمداد القمح.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاجتماع تطرق الى الاتفاق الذي تم مع تحالف مزارعي الجزيرة َوالمناقل بشأن رفع السعر التركيزي لجوال القمح من ٣٠٠٠ جنيه الي ٣٥٠٠ جنيه مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع الدولة للمنتجين.

وفيما يتعلق بتوفير الكهرباء أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي توفير (٩٥٠) ألف دولار كانت مطلوبة لتوفير قطع غيار لمحطة بحري الحرارية حيث ستعود المحطة للعمل بطاقتها القصوى.

وأوضح فيصل أن مجلس الوزراء استمع أيضا الي تقرير من وزيري الزراعة والري حول الموسم الزراعي الشتوي الحالي واستعدادات الحصاد من خلال استجلاب حاصدات كافية وتوفير الخيش والجازولين لعمليات الحصاد

وقال فيصل أن الموسم الزراعي لهذا العام نجح بأكثر مماهو متوقع ، مشيرا الي ان وزير الري قدم تقريرا حول استعدادات وزارة الري للموسم الزراعي القادم حيث قدم وزير الري مجموعة من التوصيات اعتمدها مجلس الوزراء ابرزها مراجعة القوانين الخاصة بمشروع الجزيرة وتفعيل قانون الري والصرف وزيادة ميزانية وزارة الري وعدد المهندسين وتحسين أوضاعهم.

سونا

شارك الموضوع :



