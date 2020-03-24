والي القضارف يعقد اجتماعا مع لجنة طوارئ جانحة كورونا

انعقد بعد ظهر اليوم؛ بالقضارف؛ الاجتماع المشترك للجنة العليا لطوارئ جانحة كورونا مع لجنة أمن الولاية برئاسة والي القضارف المكلف؛ اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم أحمد.

وبحث الاجتماع متطلبات تنفيذ القرار الاتحادي الخاص بحظر التجوال؛ اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، ووضع الإجراءات والتحوطات المطلوبة من قبل الجهات المختصة فى هذا الصدد.

كما اطلع الاجتماع على تقرير د. أميرة القدال؛ المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية؛ والذى أكد خلو الولاية من أي حالة اشتباه أو إصابة بالمرض، واستعرضت التدابير الاحترازية التى تم اتخاذها للتصدي لكرونا؛ وفقا للموجهات الاتحادية؛ خاصة منع التجمعات وإحكام إغلاق المعابر الحدودية، ورفع مستوى الإرشادات الوقائية لدى المواطنين.

سونا

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