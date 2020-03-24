إطلاق سراح (4217) نزيلاً بسبب “كورونا

قرّرت السُّلطات، إطلاق سراح (4217) نزيلاً من مدينة الهدى الإصلاحية بأم درمان أمس، تنفيذاً لقرار مجلس السيادة، ووفقاً للإجراءات القانونية، والدواعي الصحية التي تمر بها البلاد. وشهدت عضو مجلس السيادة عائشة موسى، إطلاق سراح الدفعة الأولى البالغ عددها (4227)، وسلّمت مدير مدينة الهدى الإصلاحية قرار مجلس السيادة في هذا الشأن، والقاضي بإسقاط العُقُوبة عن النزلاء إيذاناً بإطلاق سراحهم خلال اليومين المُقبلين بعد اكتمال الإجراءات القانونية المُتّبعة، وحثّت النزلاء على الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية والتعهُّدات المُصاحبة لقرار إطلاق سراحهم. وبحسب الصيحة أشارت عائشة لضرورة الالتزام بالقيم والتقاليد والأعراف السودانية فيما يلي السُّلوك والأخلاق، ودعت النزلاء للاستفادة من فترة الإصلاح التي قضوها. الخرطوم (كوش نيوز)

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