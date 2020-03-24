مصدر دبلوماسي لا إصابات وسط السودانيين بارتريا ب كورونا

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة السودان للأنباء أن جميع السودانيين المقيمين في ارتريا هم بخير ويمارسون حياتهم اليومية بصورة طبيعية مع التزامهم بالتحذيرات والإرشادات التوعوية .

جاء ذلك على خلفية إعلان السلطات الارترية يوم الإثنين عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كرونا لمواطن اريتري مقيم في النرويج حيث دخل البلاد يوم ٢١ مارس الجاري وتقوم السلطات هناك بتحجير صحي للذين قدموا معه في تلك الرحلة.

واتخذت السلطات الارترية اجراءات توعوية وإرشادات للناس.كما منعت أي تجمعات غير ضرورية فضلاً عن إلغاء كافة الإجتماعات والأنشطة التي يزيد عدد الحضور فيها عن عشر أشخاص.وناشدت المقيمين بالخارج بإلغاء سفرهم إلى البلاد مع التزام بكافة التحذيرات لأجل سلامتهم.

الخرطوم في 24-3-2020(سونا)

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