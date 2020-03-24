الصناعة تدعو الجهات العاملة مساءا الحصول على تصاريح للمرور

وجهت وزارة الصناعة والتجارة جميع الجهات الصناعية والتجارية التي تقتضي طبيعة عملها تواجد العاملين والموظفين بالفترة المسائية الحصول على تصاريح للمرور.

وشدد البيان الذى اصدرته الوزارة اليوم أن تقوم الجهات الصناعية والتجارية بإرفاق قائمة بعدد العمال والموظفين وأرقام المحركات.

ونوه إلى التواصل مع النافذة المخصصة بإدارة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة بشارع الجامعة حتى الساعة 3 ظهراً، للحصول على خطابات للجهات المعنية لإصدار تصاريح المرور.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

بيان صحفي:

وفقاً لقرار حظر التجوال الذي فرض على البلاد إثر تداعيات الوضع الصحي وما تتطلبه المرحلة وتوجيهات اللجنة العليا لمكافحة جانحة الكورونا. تهيب وزارة الصناعة والتجارة جميع الجهات الصناعية والتجارية التي تقتضي طبيعة عملها تواجد العاملين والموظفين بالفترة المسائية، التواصل مع النافذة المخصصة بإدارة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة – شارع الجامعة حتى الساعة 3 ظهراً، للحصول على خطابات للجهات المعنية لإصدار تصاريح المرور.

نرجوا من الجهات الصناعية والتجارية إرفاق قائمة بعدد العمال والموظفين وأرقام المحركات ووجهات تحركها مع خطابها الرسمي، مع مراعاة الإلتزام بالمسارات المرفقة والمواعيد.

وزارة الصناعة والتجارة الإتحادية

24 مارس 2020م

شارك الموضوع :



