تأجيل صرف معاش مارس

أعلن الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تأجيل صرف معاش شهر مارس الحالي في جميع منافذ الصرف المختلفة لموعد يحدد في أقرب مدى زمني، وذلك بعد إجراء التحوطات والترتيبات الصحية اللازمة في منافذ الصرف الخاصة بالمعاشيين والمستفيدين.

وأكد الصندوق بحسب “وكالة السودان للأنباء” أن الخطوة تجيء إنفاذا لسياسة الدولة الرامية للوقاية من انتشار فايروس كورونا وحفاظا على صحة المعاشيين في القطاعين الحكومي والعام والخاص، معربا عن ثقته في تفهم المعاشيين لهذه الخطوة.

صحيفة السوداني

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