الميرغني يعزي البرهان وحمدوك في وفاة وزير الدفاع

بعث مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ، أعرب سيادته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب السوداني وقواته المسلحة ولأسرة وعشيرة الفقيد بحجر العسل بوفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر.

واشاد الميرغني في (تعميم صحفي) بجهود الفقيد وإخلاصه في خدمة وطنه وإسهاماته حتي آخر لحظة من حياته بجوبا في إحلال السلام في ربوع السودان.«سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ».انا لله وانا اليه راجعون.

سونا

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