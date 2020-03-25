الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال تنعى وزير الدفاع

ينعي الفريق مالك عقار أير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال الجبهة الثورية ورئيس وفد الحركة لمفاوضات السلام وفريق التفاوض، شهيد الواجب وشهيد السلام الفريق اول ركن جمال الدين عمر، اوقالان وزير الدفاع كان حتى اللحظات الأخيرة من حياته باحثا عن السلام وانهاء الحروب، وقد كان وفدنا اخر من التقي به في واجبا رسمياً

واضاف فى بيان صحفى ان الفقيد كان إنسانا دمث الخلق ومهذبا وشريكا حقيقياً من أجل السلام، وقد كنا قاب قوسين أو أدنى للوصول لإتفاق ترتيبات امنية نهائية هذا اليوم مع الوفد الذي يتولي رئاسته .

وقال ان الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/الجبهة الثورية تتقدم بالعزاء لمجلسي السيادة والوزراء وللقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الاخري على هذا الفقد الجلل ، كما تتوجه بالعزاء الحار لاسرته وابناءه واهله واصدقائه .

وأضافت ” نعاهد شعبنا على العمل من أجل السلام وبناء جيش وطني مهني واحد لمصلحة جميع السودانيين”.

سونا

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