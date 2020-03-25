تيار المستقلين الوطنيين الاحرار ينعي وزير الدفاع

ينعي رئيس وأعضاء تيار المستقلين الوطنيين الأحرار بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع، والذي لقي ربه وهو يبذل جهده وعرقه في خدمة قضايا الوطن ويعمل على تعزيز حالة الاستقرار في البلاد من خلال اضطلاعه بملف الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام بجوبا .

وأوضح الاستاذ عثمان ابراهيم الطويل رئيس التيار أن الفقيد بذل وقته وجهده وكرس حياته لخدمة قضايا السلام وأسهم من خلال منصبه في وزارة الدفاع في وضع المبادئ والأسس في ملف الترتيبات الأمنية الذي يتم التفاوض حوله في مفاوضات جوبا .

ألا رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأحسن إليه وأنزله عالي الجنان وخالص التعازي لأسرته وزملائه وللشعب السوداني .

سونا

شارك الموضوع :



