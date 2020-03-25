والي سنار المكلف يصدر قرارا بحظر التجوال بالولاية

أصدر والي ولاية سنار المكلف اللواء محمد عثمان محمد حمد قرارا بالرقم (54) لسنه 2020م بحظر التجوال في جميع انحاء الولاية من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا كما جاء في القرار إيقاف البصات السفرية من وإلى الولاية اعتبارا من يوم الخميس 26/ 3 الساعة السادسة مساء

وجاء القرار استنادا على قرار مجلس الأمن والدفاع واللجنة العليا للطوارئ الصحية في إطار إجراءات مكافحة ومنع انتشار وباء كورونا وإعلان حالة الطوارئ الصحية الصادر من مجلس الوزراء الاتحادي بموجب المادة (40) من الوثيقة الدستورية مقرونة مع المادة (5)من الطوارئ وحماية السلامة ..

كما وجه القرار مواطني الولاية بالالتزام بجميع الإرشادات الصحية والأمنية التي تصدر على مدار الساعة من كافة الوسائل الإعلامية وذلك لخطورة مرض كورونا وأنه لاعلاج له ولا تطعيم والعلاج الوحيد هو منع التجمعات والالتزام بالإرشادات الصحية..

سونا

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