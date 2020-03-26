الشرطة تشيد بتعاون مواطني الخرطوم مع اجراءات حظر التجوال الصحي

أشاد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد بشيرباستجابة مواطني ولاية الخرطوم بالتعاون والتعامل مع اجراءات حظر التجوال الصحي المفروضة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وقال عبدالماجد في تصريح لــ سونا أن الحظر يدخل يومه الثالث وهناك التزام من المواطنين تجاه الحظر بنسبة حوالي ٩٠٪ باعتباره من دواعي صحية وليست أمنية .

وأشار الى أن هناك بعض الحالات الطفيفة التى لم تستجب للحظر وأن قوات الشرطة تتعامل معها كل حالة على حدا، منهم من يحتفظ بهم في نقاط الارتكاز ويتم انذارهم بعدم التكرار.

وأبان الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أن كل من له عمل ضروري أو مهم يعمل في وقت الحظر عليه أن يستخرج تصريحاً من الجهات المعنية.

و أشاد عبدالماجد بأصحاب المتاجر ولجان الأسواق لاستحابتهم السريعة لحظر التجوال ممتدحاً جهود لجان الأسواق بتوعية أصحاب المتاجر

و فيما يتعلق بنهاية فك الحظر قال هذه موجهات وتقديرات اللجنة العليا للطوارئ الصحية ،وقال أن لجنة أمن ولاية الخرطوم ناشدت المواطنين الإلتزام بحظر التجوال و التجمعات خاصة الليلية و الإلتزام بها..

سونا

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