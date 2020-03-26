رئيس مجلس السيادةيتلقي برقية تعزية من السفير الروسي

تلقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، اليوم برقية تعزية من السفير الروسي فلاديمير جيلتوف سفير روسيا الاتحادية بالسودان.

وعبر السفير الروسي في برقيته عن صادق تعازي بلاده في وفاة الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع أثناء أداء مهامه في جوبا ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وقال” لقد بذل المغفور له كل جهده من أجل وطنه ،كما لعب دوراً مميزاً في دعم وترسيخ العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين في المجالين العسكري والفني، حيث اننا نقدر هذا الدور النبيل تقديرا عاليا ،راجين من الله العلي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

سونا

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