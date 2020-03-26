البرهان يتلقي رسالة تعزية من سلفاكير

تلقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة تعزية ومواساة من رئيس دولة جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت في فقيد البلاد وزير الدفاع الفريق اول ركن جمال الدين عمر محمد ابراهيم .وفيما يلي نص الرسالة :

“يحتسب السيد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت وحكومته وشعبه عند الله تعالى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم الذي وافته المنية صباح امس بالعاصمة جوبا، ، وقد نزل الخبر علي صدورنا محزناً ومؤلماً ، وبرحيله فقدت القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني وأسرته الكريمة قائداً فذا.

رحل الفقيد وهو يكافح من أجل جلب السلام المستدام والشامل في جمهورية السودان، وعرف عنه طيلة فترة خدمته العسكرية مثالاً رفيعاً في العطاء والتفاني والاحترام والتقدير.

وإذ تنعيه رئاسة جمهورية جنوب السودان ، فإننا نسأل الله أن يتقبله ، وان يلهم الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية وأسرة الفقيد وأهله وأصدقائه الصبر والسلوان.

الراحة الأبدية ..اعطيه يارب النور الدائم فليضيء له ليستريح بسلام- امين.

“انا لله وانا اليه راجعون”

سونا

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