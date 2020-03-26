البرهان يعزى الرئيس التشادي في ضحايا الهجوم الإرهابي

أجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم ،اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية تشاد إدريس دبي أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة بوكو حرام والذي خلّف العديد من الجرحى والمصابين.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان ، للشعب التشادي في مصابه الجلل.

وأعلن رئيس مجلس السيادة وقوف وتضامن السودان مع الشقيقة تشاد والتصدي لاي إستهداف تتعرض له والعمل على دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار فيها. وجدد الفريق أول ركن البرهان، حرص السودان علي تقوية ودفع العلاقات بين الخرطوم وانجمينا من أجل مصلحة البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين. ووعد رئيس مجلس السيادة شقيقه الرئيس دبي بزيارة انجمينا حال انقشاع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره.

سونا

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