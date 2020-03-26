بيان حول اشتباكات بعض افراد القوات المسلحة مع قاضي الفاو

اكدت القوات المسلحة السودانية قدسية واحترام واستقلالية القضاء السوداني و انه لاكبير على القانون.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان صحفي حول احتكاك بعض افراد القوات المسلحة مع قاضي محكمة الفاو انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله بفتح بلاغ في النيابة ويجري التحقيق فيه.

ودعا العميد د. ركن عامر محمد الحسن محمد أحمد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة جميع منسوبي القوات المسلحة للتأكيد على معاني قدسية القضاء وأنه لابد من احترام هيبة القضاء تعزيزا لمبدأ سيادة القانون وترسيخ روح العدالة.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

بيان حول اشتباكات بعض افراد القوات المسلحة مع قاضي محكمة الفاو

بسم الله والحم لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بيان حول احتكاك بعض افراد القوات المسلحة مع قاضي محكمة الفاو.

تؤمن القوات المسلحة بان للقضاء السوداني استقلالية ولقضاة السودان قدسية واحترام وان القوات المسلحة هي السند الاساسي للقضاء لتحقيق وتنفيذ العدالة وتعمل قيادتها علي ذلك.

ان ماحدث بالفاو من بعض الضباط الاصاغر والجنود تجاه احد القضاء تم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله بفتح بلاغ في النيابة ويجري التحقيق فيه.

وتؤكد قيادة القوات المسلحة انه لا كبير علي القانون وان كل من تثبت ادانته سيجد العقاب اللازم.

ندعو جميع منسوبي القوات المسلحة تأكيداً على معاني قدسية القضاء بأنه لابد من الاحترام لهيبة القضاء تعزيزا لمبدأ سيادة القانون وترسيخ روح العدالة.

عميد د ركن

عامر محمد الحسن محمد أحمد

الناطــــق الرسمـــــــي بإســـــــــــم

القــــــــــــوات المسلحــــــــــــــــــة

انتهي

سونا

شارك الموضوع :



