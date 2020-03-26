الطلاب العائدون من الصين يرفضون مغادرة الطائرة الإماراتية ودخول الحجر الصحي

رفض عشرات الطلاب العائدين من الصين عبر دولة الإمارات العربية المتحدة التي قضوا فيها فترة عزل استمرت ثلاثة أسابيع مغادرة الطائرة الإماراتية التي أقلتهم إلى الخرطوم.

وقال مصدر مطلع لـ(سونا) إن الطلاب الذين عادوا ظهر الخميس رفضوا الإذعان للسطات الصحية التي رأت أخذهم لمستشفى بالخرطوم لإكمال الفحوصات الطبية وربما فترة عزل للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا، وذلك عقب تقارير غير مؤكدة أشارت إلى أن بعضهم كسر العزل وخرج للصلاة أو للتبضع خارج منطقة العزل.

وكان حوالي 143 من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في مقاطعة خولي الصينية والتي تضم مدينة ووهان- البؤرة التي انطلقت منها جائحة كورونا وصلوا إلى مطار أبو ظبي يوم الأربعاء 4-مارس 2020 على متن طائرة إماراتية، من مدينة ووهان الصينية التي شهدت انتشارا لفيروس كورونا المستجد، ووضعت المجموعة في الحجر الصحي مباشرة ولمدة ثلاثة أسابيع وغادر الإمارات منهم حوالي 102 إضافة إلى أربعة أطفال بينما فضل آخرون البقاء مع أسرهم بالإمارات العربية المتحدة.

وكان البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة، قال في تصريحات صحفية بالخرطوم إن الطلاب السودانيين القادمين من الصين عبر دولة الإمارات للبلاد اليوم، سيخضعون للإجراءات الطبية الروتينية التي حددتها السلطات الصحية بالبلاد في التعامل مع أي قادم من خارج السودان.

وما تزال السلطات بمطار الخرطوم تعمل على إقناع الطلاب بالعدول عن موقفهم ودخول الحجر الصحي.

الخرطوم 26-3-2020 (سونا)

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