النائب العام يتسلم التقرير النهائي للجنة احداث الجنينة ومعسكر كريندق

تسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر بمكتبه بالنياية العامة امس التقرير الختامي للجنة التحقيق والتحري في احداث مدينة الجنينة ومعسكر ( كريندق) من اعضاء لجنة التحقيق .

وقد اشتمل التقرير المقدم للنائب العام علي حيثيات التحري والضبطيات والاجراءات المتخذة بواسطة اللجنة وتوصيات اللجنة، كما اوضح التقرير انه تم قيد ( ٣٧ ) دعوي جنائية في مواجهة المتهمين شملت جرائم القتل والنهب والجراح العمد والشروع في القتل والاتلاف الجنائي ومواد اخري.

كما تم إصدار امر قبض في مواجهة ( ٦٩ ) متهما وتم القبض علي ( ٣٢ ) متهماً ولايزال البحث جاريا للقبض علي بقية المتهمين، وان كافة الدعاوي الجنائية امام النيابة العامة لمواصلة التحري فيها.

وشمل التقرير ايضاً عدد من التوصيات التي من شأنها ان تؤدي الي بسط سيادة حكم القانون في ولاية غرب دارفور. ومن المخطط ان يتم رفع تلك التوصيات بواسطة النائب العام الي مجلس السيادة الانتقالي.

الجدير بالذكر ان التقرير يحتوي علي عدد ( ١٠٢ ) صفحة وعدد (٨) مجلدات شملت الملاحق والمستندات اضافة الي عدد (٢) مجلد والتقرير الاحصائي الرقمي للخسائر والاضرار وتقرير مسرح الحادث.

سونا

شارك الموضوع :



