وزارة العدل تمنح موظفيها إجازة لمدة أسبوع

أصدرت وكيـل وزارة العـدل مولانا سهام عثمان اليوم القرار رقم (31) لسنة 2020م القاضي بمنح العامليـن بالـوزارة إجــازة لمـدة أسبــوع اعتبـاراً مــن الأحــد المــوافق 29/3/2020م وحتــى يـوم السبـت4/4/2020م.

ويأتي القرار مراعــاة للموقف الصحــي الـذي يعـم البـلاد وتنفيذاً للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والسلطات الصحية المختصة لأجهزة الدولة للـوقاية من جائحـة كـورونا.

ووجهت الوكيلة رؤســاء الإدارات القانونيـة بالولايــات وفقـاً لتقديراتهـم العمل بأقــل قـــوة ممكنـة لتسيـير الأعمــال الضروريـة العاجلــة .

سونا

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