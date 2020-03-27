التربية بالنيل الازرق مستعدون لانطلاقة إمتحانات الشهادة الثانوية

أبدت وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الازرق استعدادها التام لانطلاقة إمتحانات الشهادة الثانوية في موعدها المحدد ( 12-4-2020. (

وقال لسونا الاستاذ يوسف اسحق علي مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف أن وزارته شرعت في الترتيبات لاستقبال امتحانات الشهاده الثانويه حيث تم إعداد جدول لكبار المراقبين ومساعديهم و إعداد لجان الطواف للوقوف علي جاهزية المراكز لمراقبة الامتحانات .

و أوضح حسن عبدالرحمن اسحق مدير الشؤون الإدارية لجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع النيل الازرق أن الجمعية أعدت جملة من الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا والتي تتمثل في تجهيز مسعف لكل مركز وتوفير المطهرات وشنطة اسعاف لمراكز الامتحانات وعربة اسعاف مجهزة لنقل الحالات الطارئة بالإضافة لتوزيع عدد من المسعفين بداخليات الطلاب البالغة 15 داخلية طيلة فترة الامتحانات والإشراف علي كافة المراكز عبر المحليات المعنية للاطمئنان على سير العمل.

وشدد حسن على أهمية تطهير كافة المدارس ومراكز الامتحانات وحث الطلاب علي غسل الايدي قبل الدخول للامتحان وأضاف انهم ملتزمون بتوفير المطهرات والصابون للمراكز بواقع لتر للمتحنين و القوى العاملة بالمركز وقال أن الاسعافات الاوليه توفر عبر وزارة الصحة بواسطة الهلال الاحمر وعلى الوزارة تحديد الكميات المطلوبة وتوفير المواعين والوقود.

سونا

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