النيل الازرق :توجيهات بمنع الازدحام ايام صرف المرتبات

-وجه جلال الدين المنصوري امين عام حكومة ولاية النيل الازرق رئيس اللجنة العليا لمراقبة صرف المرتبات اليوم ، بصرف المرتبات للعاملين من الصراف مباشرة دون لجنة مراقبة وعبر التواكيل الفردية والجماعية بعد اعتمادها من رئيس الوحدة دون شروط أخرى ، كما وجه المنصوري الوحدات الحكومية بزيادة عدد الصيارفة والاستعانة بالمحاسبين لصرف المرتبات وتوفير مكاتب ذات تهوية جيدة لمنع الازدحام

وذلك تماشيا مع سياسات حالة الطوارئ بالولاية وتجنبا لظواهر الازدحام في ايام صرف المرتبات .

وتم تمديد فترة الصرف لمدة اسبوعين لاتاحة الفرص للعاملين لصرف رواتبهم .

سونا

شارك الموضوع :



