السودان يدين هجوما إرهابيا أودى بحياة العشرات من الجيش التشادي

أدان السودان “الخميس” الهجوم الإرهابي الغادر الذي شنته جماعة بوكوحرام الإرهابية المتطرفة على موقع للجيش التشادي في شبه جزيرة بوما بمقاطعة البحيرة بتشاد وراح ضحيته (92) من العسكريين التشاديين إلى جانب عشرات الجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف السودان الكامل إلى جانب تشاد في معركتها ضد خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار بإقليم بحيرة تشاد والمنطقة بأسرها، مؤكدة أن أمن واستقرار تشاد، هو من أمن واستقرار السودان.

ودعت الوزارة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة والقضاء عليها.

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