السفارة السودانية بالقاهرة تستقبل بقية العالقين بمصر

إستقبلت سفارة السودان بالقاهرة صباح الجمعة ركاب باصين قادمين من منطقة السباعية التي يتواجد فيها الجزء الأكبر من كتلة العالقين في مصر نتيجة لقرار إغلاق المعابر بين السودان ومصر.

وكان في استقبال الركاب الوزير المفوض خالد ابراهيم الشيخ القائم بأعمال السفارة بالإنابة والقنصل بالإنابة وعدد من أعضاء البعثة ، حيث تم إكمال إجراءات الاسكان للقادمين وصرف الإعانات الفورية وتوصيلهم للشقق المستأجرة لهم.

كما وصل بص آخر عصر الجمعة وتم ترتيب كل الإجراءات المتعلقة بالاسكان وصرف مستحقات المعيشة ، كما يتوقع وصول بص اخر صباح غد السبت الي القاهرة.

ومن جهة اخرى تقدم الأستاذ المستشار القانوني صلاح الدين عبد الله ، رئيس الجالية السودانية السابق بمحافظة أسوان بمساهمته الكريمة في تأجير شقق سكنية بأسوان للعالقين وخاصة المرضى وكبار السن.

كما أكد الأستاذ صلاح تواجده صباح السبت بمنطقة السباعية بعد التنسيق مع القنصلية باسوان، لمتابعة الأحداث.

ومن جهته أشاد دكتور حسين محمد عثمان رئيس الجالية السودانية بمصر بالمجهودات التي يقدمها بعض أفراد الجالية وخاصة مبادرة الاستاذ صلاح الدين عبد الله، وجهود بعض أعيان قبيلة الجعافرة بمنطقة دراو والتي تمثل جهود الدبلوماسية الشعبية التي تقف دائما بجانب الدبلوماسية الرسمية، مشيرا الى جهود السفارة السودانية بالقاهرة و القنصلية العامة باسوان، متمنيا السلامة للجميع.

سونا

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