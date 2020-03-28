إستقالة الأصم من سكرتارية تجمع المهنيين والابقاء على عضويته

علمت مصادر أن القيادي البارز بتجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم، قد دفع باستقالته من سكرتارية التجمع، وتأتي خطوة الأصم في إطار هيكلة مرتقبة للتجمع خلال الفترة القادمة. وبحسب صحيفة السوداني، قالت المصادر إن الأصم باقٍ في هيكل التجمع ويمارس عمله بشكل اعتيادي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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