إستقالة الأصم من سكرتارية تجمع المهنيين والابقاء على عضويته

علمت مصادر أن القيادي البارز بتجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم، قد دفع باستقالته من سكرتارية التجمع، وتأتي خطوة الأصم في إطار هيكلة مرتقبة للتجمع خلال الفترة القادمة. وبحسب صحيفة السوداني، قالت المصادر إن الأصم باقٍ في هيكل التجمع ويمارس عمله بشكل اعتيادي.
الخرطوم (كوش نيوز)
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4 تعليقات
الحمد لله طمنتونا.. نحن قايلنو استقال نهائي.. كده نضمن صفوف خبز و بنزين مستقرة.. شكرا صمموك
كنداكة مكسرة
هههههههههههههههه يمارس عمله اعتياديا ههههههههههه وماهو عمله التسافير والعمالة
هو لم يستقيل بل هرب من تحمُل الخيبة والفشل والعجز الذى لازم تجمعه وحكومته … والبقية فى الطريق للهروب بعد أن فشل مخططهم الآثم فى الركوب على ظهر أهل السودان وتطبيق مشروعهم الضال والمُضل لهدم الدين فى السودان وجر شعبه بعيداً عن القيم والأخلاق والعادات السودانية الأصيلة والتى عمادها دين الله الإسلام … هؤلاء سيهربون الواحد بعد الآخر وسيعودون من جديد لجحورهم فى دول الغرب وهم يجرون أذيال الخيبة والفشل والعجز … هؤلاء لم يكونوا فى حياتهم رجال دولة بل هم مجرد أفندية ونشطاء أتى بهم الزمن وعلى حين غفلة لكراسي الحكم فى السودان حيث لم يكن هؤلاء يحلمون مجرد حلم بأن يكونوا حُكام فى يوم من الأيام على السودان وعلى شعبه المسلم الطاهر والذى لا يرضى بأن تحكمه الأقلية والتى ليس لها سند جماهيرى وشعبى من الشيوعيين والبعثيين والناصريين والجمهوريين والذين يحاولون التعويض عن فقدانهم للسند والشرعية الشعبية بالحنك السنين واللسان الطويل وبالعويل والصراخ … هؤلاء منشأهم دكتاتورى ولا يؤمنون بشيء إسمه ديمقراطية أو حرية أو سلام أو عدالة بل يتخذون من تلك الشعارات سُلماً لخداع الناس … هؤلاء حكموا روسيا ودول شرق أوربا وغيرها بإسم الشيوعية وشعارهم هو ( لا إله والحياة ماده والدين أفيون الشعوب ) وحكموا العراق وسوريا الآن بإسم البعث وشعارهم ( أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ) وحكموا مصر عبدالناصر بإسم الناصرية وشعارهم (القومية العربية ) وكل هؤلاء حكموا بنظام الحزب الواحد والذى لا شريك له … ( حرية سلام عدالة ) هي شعارات حق ولكن هؤلاء يريدون بها باطل وخداع وما أكثر أباطيل وخداع هؤلاء !!!…
صدقت يا فيصل الغالي
والأيام القادمة ستكشف الكثير المثير