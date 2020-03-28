نشر قوات إضافية لمراقبة الحدود مع إثيوبيا

أعلن والي ولاية القضارف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم أحمد “الجمعة” عن نشر المزيد من القوات لتعزيز اغلاق المنطقة الممتدة على الشريط الحدودي مع دولة اثيوبيا، وقال إن ذلك يأتي امتدادا للخطوات التي اتخذتها الولاية باغلاق المعابر في منطقتي “القلابات” و”اللكدي” لمنع التسلل إلى البلاد .

وجدد الوالي في تصريحات صحفية حرص حكومة الولاية على تنفيذ كافة موجهات الدولة الرامية لحماية المواطنين من جائحة كورونا .

وأكد الوالي عدم السماح بخول أي مواطن عبر الحدود، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية رصدت عددا مكونا من (30) فردا وأسرة عالقين بمعبر القلابات الحدودي، مؤكدا وضع كافة الترتيبات اللازمة بالحدود من الاحترازات الصحية من خلال توفير الفرق الصحية وكافة المعينات الطبية والصحية وتخصيص مواقع الإيواء والعزل بالقلابات والقضارف تحسبا لأي طارئ.

واكد الوالي عدم تسجيل اي حالة بالقضارف، مشيدا بالترتيبات الكبرى للجنة العليا لطوارئ الكورونا بالولاية والمحليات من خلال تشكيل اللجان العليا للكورونا وتخصيص مواقع العزل والإيواء بكل محلية.

ودعا الوالي المواطنين لعدم الاستجابة للشائعات والأخبار إلا من الجهات الرسمية كما ناشدهم مساعده الأجهزة الأمنية بالتبليغ عن حالات التسلل عبر الحدود، ووجه الوالي الأجهزة بالحدود والمعابر بعدم السماح بدخول أي مواطن انفاذا للموجهات الاتحادية.

صحيفة السوداني

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