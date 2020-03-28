مدير شرطة الشمالية يشيد بالإنجازات التي تحققها الشرطة

أشاد مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة محمد إبراهيم عوض الله بالجهد الكبير الذي يبذل من منسوبي الشرطة في مختلف تخصصاتهم، وحيا الإنجازات التي تحققها الشرطة بالولاية يوما بعد يوم .

وأكد إبراهيم في تصريح لـ(سونا ) اهتمامه وتقديره لقيادة الشرطة لما تقدمه من إنجازات، متعهدا بتوفير الإمكانات التي تمكن الشرطة من أداء واجبها تجاه الوطن والمواطن، داعيا المواطنين إلى التعاون مع قوات الشرطة ومساعدتها ومدها بالمعلومات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية.

هذا وقد تمكنت شرطة مباحث الولاية الشمالية وشرطة محلية دنقلا من فك طلاسم جريمة القتل التي راح ضحيتها ع.م.ع البالغ من العمر 24 سنة ويعمل مستجدا بشرطة ولاية الخرطوم والذي توفي إثر طعنة بواسطة مجهول بتاريخ 23 من الشهر الجاري بأحد أحياء مدينة دنقلا الطرفية، وبعد التحري الميداني تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم خ.ٱ.ب يبلغ من العمر 18 سنة ويعمل في الأعمال الحرة ويسكن الأحياء الغربية لمدينة دنقلا، م.ٱ.ع يبلغ من العمر 22 سنة يعمل أعمالا حرة، ٱ.م.ٱ يبلغ من العمر 17 سنة، يعمل أعمالا حرة.

وأوضح العقيد شرطة طارق نصرون رئيس دائرة الجنايات بشرطة الولاية الشمالية لـ(سونا) أنه بعد إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة والعثور على السكين أداة الجريمة سجل الأول اعترافا بارتكابه الجريمة واعتراض المتهمين الثلاثة للقتيل سائق الرقشة الذي كان في طريقه لإيصال زملائه، مضيفاً أنه تم فتح بلاغات ضد المتهمين الثلاثة تحت المادة 130 القتل العمد .

من ناحية أخرى، أوضح العقيد شرطة طارق نصرون رئيس دائرة الجنايات بشرطة الولاية الشمالية أن شرطة محلية مروي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ع.ٱ المتهم بقتل واغتصاب الطفلة أريج البالغة من العمر 5سنوات من منطقة القرير وبعد إلقاء القبض على المتهم الذي سجل اعترافا بخطف الطفلة تم فتح بلاغ ضده تحت المادة 130 /القتل العمد.

سونا

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