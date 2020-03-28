جيش تحرير السودان يعزي في شهداء الواجب بتشاد

تقدم رئيس حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، د. الهادي إدريس يحيى وقيادة الحركة، بخالص التعازي إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي وحكومته الموقرة، والشعب التشادي الشقيق في شهداء الواجب، الذين سقطوا جراء الهجوم الغادر الذي شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية، على موقع للجيش التشادي في منطقة بوما بإقليم بحيرة تشاد الاثنين الماضي.

وأدان رئيس الحركة د. الهادي إدريس، وقيادة الحركة الهجوم الغادر من حركة بوكو حرام الإرهابية، داعين دول الإقليم والمجتمع الدولي للقيام بدورهم في التصدي للاعتداءات المتطرفة التي تقوم بها جماعة بوكو حرام في دول الساحل، والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والجوار الإقليمي.

وأعربوا عن أملهم أن يتقبل الله الشهداء ويشفي الجرحى، وأن يحسن عزاء الشعب التشادي وأسر الشهداء في هذا الفقد الكبير.

سونا

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