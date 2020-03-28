التنمية الإجتماعية تقدم محاضرات توعوية بالدور الإيوائية والهيئات والمؤسسات

نفذت الإدارة العامة للتوعية المجتمعية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية وبحضور د.نادية الحاج مدير إدارة التوعية المجتمعية عددا من المحاضرات التوعوية، عن التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا استهدفت المشرفين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين والعاملين بالدور بالإضافة إلى النزلاء والعاملين بالمؤسسات المختلفة.

وشملت التوعية دار المسنين ودار رعاية الطفل اليتيم المايقوما ودار البشائر للفتيات ودار طيبة للأطفال في وضعية الشارع ومجلس رعاية الطفولة وصندوق التمكين الاجتماعي ومؤسسة التنمية الاجتماعية وهيئة تنمية الصناعات الصغيرة.

وقدمت العديد من الإرشادات لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر وباء كورونا .

ووجهت للمحاضرين عدد من الاستفسارات والمقترحات حول ضرورة تأمين حدود ومداخل السودان عامة وولاية الخرطوم خاصة واتخاذ التدابير الوقائية والالتزام بالموجهات خاصة للمتعاملين مع الدور بالإضافة إلى اقتراح تصنيع معقمات محلية الصنع والمنشأ من شجر النيم والقرض والاستفادة منها كمصدر دخل للأسر وتوفير سلعة زاد الطلب عليها في الآونة الأخيرة مما أدى لندرتها في الأسواق.

سونا

شارك الموضوع :



