الاتحادي الموحد يدعو إلى مواقف عملية لإصلاح أجهزة “الحرية والتغيير”

دعا الحزب الاتحادي الموحد، قادة تحالف الحرية والتغيير، إلى اتخاذ مواقف عملية من عملية إصلاح أجهزة التحالف.

وقال الحزب في بيان لرئيسه، القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت يحيي يوم “السبت”، أن على قادة الحرية والتغيير أن يكفوا عن التظاهر بأنهم خارج الأزمة “فالجميع يعلم غير ذلك”.

واشار البيان إلى تزايد وتيرة الانتقادات التي توجهها قيادات محسوبة على التحالف لأداء التحالف والحكومة الانتقالية، وقال “لكنها لم تتجاوز مرحلة الانتقاد العلني إلى اتخاذ مواقف عملية لتصحيح الوضع داخل الحرية والتغيير، رغم قدرتها على ذلك، مما يجعل تصريحاتها هذه تفتقر للصدق والأمانة”.

وأضاف بأن الحزب الاتحادي الموحد وعبر التجمع الاتحادي-الأحزاب المؤسسة، قدم حزمة من المقترحات والمذكرات منذ وقت مبكر استشعارا بأن التحالف يعاني مشاكل هيكلية ومشاكل في منهج العمل، كانت نتيجته انفراد بعض المكونات بكل الثورة وتغييب مكونات أصيلة، وقال “هذا فعل لا يمت للثورة بصلة ويفتقر لاحترام قيم واخلاق التحالفات السياسية ولكنه حاصل فعلا داخل الحرية والتغيير”.

وأضاف بأنهم قدموا مذكرة تتضمن اقتراحات عملية محددة للمجلس المركزي للحرية والتغيير لتصحيح وإصلاح العمل داخل التحالف الحاكم ولا تزال تراوح مكانها لم ينفذ فيها حرفا واحداً. ودعا بقية أعضاء الحرية والتغيير، الحلفاء في الثورة لدعم هذا التوجه الإصلاحي او تقديم ما عندهم.

وقال “علينا ان نكبر في نظر شعبنا بأن نسمو فوق الصغائر والكسب الحزبي والشخصي الضيق. لا زال بالإمكان اللحاق بالثورة وتصحيح مسارها”.

الخرطوم: باج نيوز

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