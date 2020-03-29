تاور: رفض مواطنين للحجر الصحي سيقود البلاد لـ(الهلاك)

قال عضو المجلس السيادي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور، إن تسجيل (5) حالات إصابة تعني أن السودان دخل إلى مرحلة الخطر، وأن الأوضاع تنبئ بالكارثة.

وأقر بأن امكانية لجنة الطوارئ وإن كانت جاهزة مائة في المائة فانها ليست كافية، وأضاف ”وإلا سنكون غير واقعيين”، وأكد تاور في حديث لـ(الإذاعة السودانية)، إن الكارثة فوق امكانيات الدولة الاقتصادية والطبية، وأضاف ”لا سمح الله اذا تجاوزنا (5) حالات اصابة فاننا سنكون في مرحلة الخطر مما يقتضي التشديد والرقابة، وتابع ”في هذه الحالة سنلجأ ألى فرض حظر تجوال دائم”.

ودعا تاور بحسب صحيفة السوداني، المواطنين إلى عدم التعامل مع الظروف الحالية بالعاطفة أو المجاملة، لأن ذلك سيزيد من انتشار الفيروس.

الخرطوم (كوش نيوز)

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