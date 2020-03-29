لجنة إزالة التمكين ترفض (المارسيدس) وتحصل على (برادو) من مالية الخرطوم

كشفت مستندات تحصلت عليها مصادر عن رفض ازالة التمكين عربة “مارسيدس” كانت قد خصصتها لها وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك. وبحسب المستند الأول فقد خاطب مدير عام وزارة المالية آدم عوض الله، مدير إدارة التخلص من الفائض بتسليم العربة “المارسيدس” للجنة إلا أنها رفضت ذلك وطالبت بدلاً عنها بعربة “برادو” واستجاب مدير المالية وقام بتخصيص البرادو الخاصة التي تحمل الرقم 866498 بوزير المالية للجنة وتمت بناء على المستند الثاني مخاطبة المسؤول عن ذلك بتسليم العربة حسب توجيهات المدير العام للمالية إلى مدير الشئون الإدارية بالوزارة على أن يتم تسليمها للأمانة العامة كسلفة وتعاد حسب التوجيهات. وانتقدت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الجريدة تلك الخطوة باعتبار أن اللجنة تعمل في إزالة التمكين ويجب أن تكون على مسافة واحدة من كل الوزارة، وشددت على ضرورة أن يتم توفير الدعم اللوجستي للجنة من مجلس السيادة باعتبار أنها لجنة اتحادية.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



