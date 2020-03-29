رسالة تضامن من الخارجية لمملكة اسبانيا في كفاحها ضدكورونا

بعثت السيدة أسماء محمد عبدالله، وزيرة الخارجية، برسالة الى وزيرة الخارجية الأسبانية السيدة/ ارانشا كونزاليز رايا ، عبرت فيها عن تضامن شعب وحكومة السودان مع مملكة اسبانيا في كفاحها ضد انتشار جائحة فيروس كرونا

وعبرت في طيات الرسالة عن ثقتها في أن الشعب الاسباني، بفضل تصميمه ومثابرته ومرونته، قادر علي تجاوز هذه الظروف العصيبة والتغلب علي الأوضاع التي أصبحت تهدد حياة المجتمعات في كل أنحاء العالم.

كما ونقلت تعازى حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب مملكة اسبانيا وأسر الضحايا في فقدهم للأرواح متمنية عاجل الشفاء للمصابين.

سونا

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