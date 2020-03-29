الجزيرة :فتح المعابر أمام الشاحنات لتسهيل حركة البضائع والسلع

أعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف أن حكومة الولاية إتخذت حزمة من التدابير لإنقاذ موجهات الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الإتحادي بفتح المعابر والطرق أمام الشاحنات وعربات النقل الكبيرة لتسهيل حركة البضائع والسلع المرتبطة بمعاش الناس ..

وأكد صبير في تصريح ل(سونا) إستعداد حكومة الولاية لإتخاذ اي قرارات من شأنها حماية المواطن وعزته

واستعرض الوالي الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الولايه لمجابهة جائحة كورنا بإغلاق الأسواق وفرض حظر التجوال وتكثيف حملات التوعية والتعقيم وتجهيز مراكز الإيواء والعزل ومراقبة المعابر

وجدد إلتزام حكومة الولاية بتسخير كافة الإمكانيات لمجابهةجائحة كورنا وراهن علي وعي إنسان الجزيرة وإستجابته لإنفاذ القرارات وتوجيهات وزارة الصحة لتجاوز تهديد فايروس كورونا ولفت لاستثناء فتح متاجر البيع الإجمالي والسوق المركزي للخضروات حتي لاتتوقف حياة المواطنيين .

. من جانبها أعلنت العميد شرطة أماني مصطفى مدير شرطة ولاية الجزيرة المكلف فتح كل المعابر بالولاية أمام حركة الشاحنات وعربات النقل الكبيرة التي تحمل المواشي والسلع الإستهلاكيه والخضروات المرتبطة بمعاش الناس

سونا

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