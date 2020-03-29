بحث تنفيذ مشروعات البنى التحتية بولاية نهر النيل

أشاد المهندس / هاشم طاهر شيخ طه وزير البنى التحتية والنقل، بالدور المهم الذي تقوم به ولاية نهر النيل في دعم الاقتصاد الوطني بوصفها مصدرا لإنتاج الذهب والأسمنت والموالح.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم باللواء عبد المحمود حماد حسين والي ولاية نهر النيل المكلف بحضور مهندس / هاشم ابنعوف وزير الدولة بالوزارة والمهندس إيهاب أوهاج مدير الهيئة القومية للطرق والجسور، مؤكدا أهمية الوزارة والطرق القومية. وقال إن المرحلة تتطلب بذل الجهود لتطوير وتنمية الولايات عبر البنى التحتية والنقل.

وتطرق اللقاء إلى إنفاذ مشروعات البنى التحتية بالبلاد والولاية بصفة خاصة. واستعرض اللقاء استمرار العمل بكبري بربر الذي يربط الضفة الشرقية بالغربية بالولاية والتي اكتملت دراسته الفنية وفي انتظار التنفيذ.

وأشاد الوالي بمجهودات الوزارة في تنفيذ مشروعات البنى التحتية، مستعرضا هموم وقضايا ولايته فيما يخص الطرق التي تعتبر الركيزة الأساسية خاصة طريق بربر العبيدية أبو حمد المستخدم في نقل الذهب والأسمنت، داعيا إلى إعادة تأهيله بصورة عاجلة بجانب تأهيل طريق مروي عطبرة والطريق المزدوج عطبرة الجيلي ، حجر العسل البسابير والباوقة أم الطيور.

وأضاف الوالي أن بولايته مزلقانات تحتاج إلى تحويلها إلى كبارٍ خاصة وأن موسم الخريف على الأبواب، كاشفا عن إنشاء سبعة مصانع أسمنت جديدة بالولاية.

ومن جانبه أكد المهندس إيهاب أوهاج أهمية الثقافة المرورية لدورها الكبير في تقليل الحوادث، قائلا إن من أولويات الهيئة تأهيل شبكة الطرق بالبلاد ، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على مراجعة كافة مشروعات الطرق للوقوف على المشاكل والمعوقات.

سونا

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