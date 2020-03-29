البرهان يشيد بالدعم الأمريكي للسودان

بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة لدى لقائه الأحد بمكتبه بالقيادة العامة مع برايون شوكان القائم بالأعمال الأمريكي العلاقات المتطورة بين البلدين.

وأشاد البرهان بالدعم الأمريكي الإنساني للدول الإفريقية لمحاربة فيروس كورونا وشكر للجانب الأمريكي الدعم المقدم للسودان لإيجاد حلول لأزماته .

من جانبه، أمن شوكان على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع السودان ودعم التغيير فيه والمساعدة في أمنه واستقراره، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة السودان للحد من فيروس كورونا .

الخرطوم 29-3-2020(سونا)

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