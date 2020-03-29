الأمم المتحدة تدعو السودان‎ لمكافحة كورونا بوقف الحروب

دعت الأمم المتحدة ،الأحد، إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان، كجزء من مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، قوي يوب سون، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقالت سون “حان الوقت لوضع حد نهائي للنزاع المسلح، والتراجع عن الأعمال العدائية والتركيز معاً على إنقاذ الأرواح”.

وأضافت “أدعو إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان بوصف ذلك جزءا من مكافحة عالمية لوباء كورونا”.

وأوضحت أن “الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة بالنزاع قد تضررت بشدة، لذلك من الأهمية بمكان إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة، ولفتح نوافذ للسلام النهائي”.

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

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