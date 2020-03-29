ماذا قال وزير اعلام السودان حول وجود إصابات كورونا وسط الطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعات السودانية؟

كشفت اللجنة العليا للطواريء الصحية عن حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا لسودانى فى العقد السادس من عمره قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة ليبلغ عدد حالات الإصابة بكورونا فى السودان ست حالات، كما أعلنت عن مواقيت جديدة لحظر التجوال تبدأ من السادسة مساء الى السادسة صباحا بدلا عن الثامنة مساء ابتداء من بعد غد الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الاتحادي الدكتور اكرم على التوم فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة بالقصر الجمهورى مساء الأحد برئاسة عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور ، أنه قدم تنويرا للجنة عن الموقف بالبلاد حول جائحة كورونا، مبينا أن حالات الاشتباه بفايروس كورونا يستمر فحصها.

من جانبه اوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة أن اجتماع اليوم استعرض عددا من التقارير المقدمة من رؤساء اللجان التابعة للجنة العليا للطوارئ الصحية تتعلق بالموقف الصحي بشأن جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة تسلمت عدد ١٦٣ من المهاجرين غير الشرعيين من السلطات الليبية وتم تسليمهم للسلطات المختصة التى وضعتهم فى معسكر عزل إلى حين التأكد من سلامتهم.

وبشأن المعلومات الواردة من القاهرة حول وجود حالات إصابة بفايروس كورونا وسط الطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعات السودانية وعادوا الى بلادهم، اوضح أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية وجهت سفارة السودان بالقاهرة لمتابعة حالتهم الصحية، معلنا عن استعداد الحكومة التام لتبادل المعلومات عن فايروس كورونا مع دول الجوار. والأقليم والعالم.

وأضاف أن اللجنة استمعت خلال اجتماع اليوم إلى تنوير من ولايتي الخرطوم وغرب كردفان بشأن الموقف الصحي وأشادت بجهود الولايات فى التعامل مع الجائحة، مشيرا إلى أن ولاية الخرطوم بصدد تنفيذ حملة تعقيم تشمل الاسواق والاماكن العامة.

ونفى وزير الاعلام ما تناقلته الوسائط حول وفاة الحالة الرابعة من المصابين وقال إن الخبر عار من الصحة وأن المريض مازال يتلقى العلاج.

الخرطوم 29-3-2020 ( سونا)

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