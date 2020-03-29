السودان يعلن ثاني وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإتخادية في السودان مساء الأخد تسجيل الوفاة الثانية بفيروس كورونا في السودان وذلك بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك.

وأشارت مصادر متطابقة إطلعت عليها كوش نيوز عليها أن حالة الوفاة تخص الحالة رقم 6 لسودانى فى العقد السادس من عمره وصل إلى السودان في يوم 13 مارس للعام 2020م قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة وأعلنت الوزارة عن إصابته يوم الأحد 29 مارس الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان سابق، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لافتة إلى أن الحالة تعود لمواطن في الخمسينيات من العمر قادم من دولة الإمارت العربية، وهو من مواطني ولاية الخرطوم وقد توفي يوم الخميس 12 مارس 2020.

الخرطوم (كوش نيوز)

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