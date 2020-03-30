حقيقة تعيين الناطق السابق بإسم التجمع “الأسباط” مديراً لمكتب حمدوك بديلاً عن ” البراق”

نفى الناطق الرسمي بإسم تجمع المهنيين السودانيين السابق ” محمد الأسباط” الأخبار التي راجت حول تعيينه مستشاراً صحفياً في مكتب رئيس الوزراء السوداني ” عبدالله حمدوك”، خلفاً للاستاذ البراق النذير الوراق.

وقال ” الأسباط” رداً على سؤال بهذا الصدد نقلته ” السوداني الالكترونية” اكرر: انا ما عندي اي رغبة ولا نية للعمل في الحكومة وخصوصا الحكومة الانتقالية الكلام دا قلتو قبل سقوط المخلوع وموثق في فضائيات واذاعات وصحف وما زلت وساظل ملتزما به، انا صحافي ولن اعمل الا في الصحافة واجهزة الاعلام.

وكانت أخبار قد راجت بأن ” الأسباط” سيخلف الأستاذ “البراق النذير الوراق إبراهيم” في مكتب رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، وإن جائحة “كورونا” وإغلاق المطارات هما السبب في تأخير إعلان القرار.

صحيفة السوداني

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