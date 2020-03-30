بلاغات إساءة و إشانة سمعة ضد لجنة إزالة التمكين

شرعت لجنة المفصولين تعسفيًا من وزارة الخارجية، في فتح بلاغ ضد بعض أعضاء لجنة ازالة التمكين، بموجب مادتي(159) و (160) إشانة السمعة و الإساءة من القانون الجنائي السوداني للعام 1991 والمادة 17من قانون جرائم المعلوماتية للعام 2007م.

و قالت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، إن البلاغات لتصريحهم بعبارات تحط من قدر السفراء و الدبلوماسيين و الإداريين، و اتهامهم ضمن عبارات تحقيرية اخري بضعف الكفاءة والتمكين السياسي و الاجتماعي .

و أكدت انها ستواصل مناهضتها القانونية للقرار عبر كل الطرق و الوسائل المتاحة، و ستطرق كل أبواب العدل و طرق الاستئناف عبر مختلف درجات التقاضى امام المحاكم المختصة، و استنفاد الطعون الإدارية و الدستورية.

صحيفة السوداني

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