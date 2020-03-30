الفريق ابراهيم جابر يثني علي دعم المصدرين للتصدي كورونا

أثني الفريق الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية علي مبادرة المصدرين السودانيين لدعم اللجنة من أجل مكافحة جائحة كورونا .

وأشاد وزير الدولة بالبنى التحتية والنقل وعضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية هاشم محمد بن عوف سليمان بالاستجابة السريعة لأبناء الشعب السوداني عبر مبادراتهم وحملات الاستنفار لتقديم الدعم ، داعيا الي أهمية مشاركة الجميع للتصدي لجائحة كورونا التي اقلقت العالم بأسره .

وقال ممثل وفد المصدرين السودانيين نادر عبد العزيز الهلالي، في تصريحات صحفية، عقب لقاء الوفد بعضو مجلس السيادة بالقصر الجمهوري، ان وفد المصدرين ، قدم دعمه المالي والبالغ عشرة ملايين جنيه كدفعة اولي للجنة العليا ، مؤكدا مواصلة دعمهم خلال المرحلة القادمة حتي تتمكن جهود الدولة وقطاعات المجتمع السوداني وكافة شرائحه بالداخل والخارج من مجابهة الجائحة .

سونا

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