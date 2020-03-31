“الحلو” يعلن تمديد وقف الأعمال العدائية في كل مناطق الحركة

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة، عبد العزيز آدم الحلو، عن تمديد وقف الأعمال العدائية من جانبها في كلّ المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال.

وفقاً لبيانٍ صادر عن الحركة الشعبية بحسب موقع السوداني اليوم ”الثلاثاء”، فإنّ الخطوة تأتي كبادرة حسن نية من أجلّ الحلّ السلمي للصراع السوداني، ولإعطاء محادثات السلام الجارية الفرصة الكافية للنجاح. ووجّه الحلو جميع وحدات الجيش الشعبي بالامتناع عن أيّ أعمالٍ عدائية بإستثناء حالات الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.

الخرطوم (كوش نيوز)

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