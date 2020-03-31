الحرية والتغيير ووزارة البنى التحتية بالنيل الأبيض تشيدان بجهود الحكومة

بحث الاجتماع المشترك بين قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية النيل الأبيض ووزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الترتيبات الخاصة ببرامج ومشروعات المرحلة الانتقالية بالإدارات المختلفة بالوزارة والخطة الآنية لإزالة آثار التمكين.

وقال الأستاذ حامد محمداني زكريا الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير بالنيل الأبيض إن الاجتماع المشترك أشاد بالخطوات التي اتخذتها حكومة الولاية في إزالة آثار التمكين بوزارتي المالية والبنى التحتية واعتبرها محمداني مرحلة جديدة لإنفاذ برامج ومشروعات الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث بصورة تفصيلية إزالة آثار التمكين بالإدارات المختلفة بوزارة البنى التحتية والرؤية المستقبلية للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال مياه الشرب النقية وانشاء عدد من الطرق الداخلية بجميع محليات الولاية.

من جانبه أكد المهندس حسن حامد حسن المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالنيل الأبيض حرص وزارته على إنفاذ متطلبات المواطنين الخدمية والعمل على إنزال البرامج التي تتبناها الحكومة الانتقالية والمرتبطة بترقية الخدمات بالبلاد على أرض الواقع وفق موجهات الخارطة الخدمية بالولاية .

سونا

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