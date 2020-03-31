الخارجية: لم تسجل أية حالة كورونا وسط السودانيين بايطاليا

قالت وزارة الخارجية أنها تتابع عبر سفارتها في روما تطورات الأوضاع الصحية في إيطاليا، وأنها على تواصلٍ مباشر مع الجالية السودانية هناك ، وافادت بأنه لم تسجل حتى اللحظة أية حالة إصابةٍ لمواطنٍ سوداني بفايروس كورونا الجديد

كما أكدت الوزارة في بيان صحفي تضامن الحكومة السودانية الكامل مع الشعب الإيطالي وهو يخوض معركته الشرسة أمام هذه الجائحة التي أصبحت تحدياً حقيقياً أمام الإنسانية جمعاء

وفي ما يلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي :

تتابع وزارة الخارجية عبر سفارتها في روما تطورات الأوضاع الصحية في إيطاليا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الإيطالية للحد من إنتشار فايروس كورونا الجديد.

وتعرب وزارة الخارجية عن كامل احترامها لهذه الإجراءات الاحترازية وتؤكد تضامن الحكومة السودانية الكامل مع الشعب الإيطالي وهو يخوض معركته الشرسة أمام هذه الجائحة التي أصبحت تحدياً حقيقياً أمام الإنسانية جمعاء.

كما تؤكد وزارة الخارجية أنها على تواصلٍ مباشر مع الجالية السودانية في إيطاليا، وتفيد بأنه وبحمد الله لم تسجل حتى اللحظة أية حالة إصابةٍ لمواطنٍ سوداني بفايروس كورونا الجديد .

سونا

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